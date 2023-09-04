خبر سار لحقوق عين شمس.. شراكة استراتيجية في مشروع قاعدة بيانات أحكام التحكيم

تلقى الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، خطابا من أنا جوبان بريت، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( الأونسترالUNCITRAL )، باعتبار كلية الحقوق جامعة عين شمس شريكا استراتيجيا للأونسترال فيما يخص مشروع CLOUT المتعلق بقاعدة بيانات أحكام التحكيم الوطنية والدولية.

وقد أطلقت الأونسترال هذا المشروع منذ عدة سنوات بهدف جمع وتصنيف وتلخيص الأحكام الأساسية المتعلقة بالتحكيم من المحاكم الوطنية والدولية، وذلك من أجل إتاحة كل تلك الأحكام مجانا للكافة. وتعد جامعة عين شمس هي الشريك الوحيد للأونسترال في هذا المشروع من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.



وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية على خلفية بدء التعاون المثمر مع الأونسترال منذ العام الماضي عندما انضمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس لمبادرة أيام الأونسترال في أفريقيا. وقد انطلقت أول فعاليات تلك المبادرة الموجهة إلى كل الجامعات الإفريقية من جامعة عين شمس في المؤتمر الذي نظم في أكتوبر 2022 حول فض المنازعات بين الدولة والمستثمر الأجنبي. وأعقب ذلك مشاركة الأونسترال كشريك في مؤتمر كلية الحقوق في نوفمبر 2022 حول التنمية المستدامة والتغير المناخي. وبذا نظمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس في ظل تلك المبادرة مؤتمرين مع الأونسترال بحضور شخصي لممثل الأونسترال.

ويستمر التعاون بين الأونسترال وكلية الحقوق بجامعة عين شمس في العام 2023، حيث ستنظم الكلية مؤتمرا ليوم واحد بالشراكة مع الأونسترال حول أحكام الإفلاس في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2023، كما سيشارك الأونسترال في تنظيم مؤتمر كلية الحقوق حول الذكاء الاصطناعي في الرابع والخامس من شهر نوفمبر 2023.

ويعد التعاون مع الأونسترال ضمن أولويات الكلية بهدف ربطها بالجهات الدولية القانونية المرموقة وإتاحة الفرصة لطلاب الكلية لاختبار الواقع العملي. وسيكون العمل في مشروع CLOUT، أول مشروع للعيادة القانونية بكلية الحقوق تحت إدارة الدكتور شريف العطافى.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين الكلية والأونسترال تتويجا للجهود المستمرة للدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي، والتى نتج عنها ربط الكلية بمجموعة من الشراكات العلمية العالمية المرموقة.