تصعيد خطير.. قصف أوكراني على مدينة روسية يتسبب في أضرار مادية كبيرة

أفاد نبأ عاجل أن حاكم بريانسك الروسية قال أن: “قصف أوكراني يتسبب في أضرار بمبنان دون وقوع إصابات”.

وأعلنت السلطات في أوكرانيا، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على بعض المناطق قرب باخموت جنوب شرقي البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، قالت حنا ماليار نائبة وزير الدفاع إن أوكرانيا أحرزت تقدمًا بالقرب من مدينة باخموت، حيث حررت القوات المسلحة الأوكرانية 47 كيلومترًا مربعًا بالقرب من البلدة.

وكتبت: "تم تحرير إجمالي 47 كيلومترًا مربعًا بالقرب من باخموت".

وعلى محور كوبيانسك، تصد القوات الدفاعية الأوكرانية عدة هجمات لروسيا يوميًا وتمنع من التقدم.

وعلى محور ليمان، تقوم روسيا بعمليات هجومية فاشلة في مقاطعتي نوفويهوريفكا وبيلوهوريفكا في منطقة لوجانسك ويواصل إعادة تجميع القوات.