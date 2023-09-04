روسيا تعتقل أوكرانيًا يعمل لمجموعة تخريبية في زابوريجيا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، توقيف أحد شركاء المجموعات التخريبية الأوكرانية في مقاطعة زابوريجيا، حيث كان يقوم بتجميع وتسليم عدة عبوات وقنابل لشن هجمات إرهابية.

وحسب “روسيا اليوم”، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه بالتعاون مع وزارة الداخلية، أحبط أنشطة مواطن أوكراني من مواليد عام 1968، قام بتجميع أجهزة متفجرة يدوية الصنع لصالح جماعة تخريبية تعمل في مقاطعة زابوريجيا بناء على تعليمات جهاز الاستخبارات الأوكراني التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وأضاف أن المحتجز سلم الجناة عددًا من العبوات الناسفة التي استخدموها في ارتكاب هجمات إرهابية ضد أفراد الشرطة والإدارة الإقليمية.