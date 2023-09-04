مظاهرة حب لقلوب ذوى الهمم البيضاء بالإسماعيلية

تحولت شوارع الاسماعيلية الى مظاهرة حب تأييدا لفرقة القلوب البيضاء للفنون الشعبية لذوى الهمم .

فخلال الديفليه الابداعى لمهرجان الاسماعيلية للفنون الشعبية والذى جاب شوارع المحافظة خطفت الفرقة قلوب الاف المتفرجين .

وقدم ذوى الهمم عرضا يثلج القلوب ببراءتهم وقلوبهم الطيبة .





وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، افتتحوا فعاليات الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية مساء امس السبت

ويشهد المهرجان برنامجًا للندوات العلمية، تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيونى من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة مسعود شومان، وتدور الندوات حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، وتتضمن أربعة محاور، يتم مناقشتها بالقصر على مدار أربعة أيام .

المهرجان تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية -برئاسة إيمان نجم-، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الشباب والرياضة.