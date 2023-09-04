ضبط 143 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 143 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، في إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، فى تقريره خلال اليومين الماضيين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 143 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 127 مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات - تصرف وتجميع – عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات) وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 16 مخالفة (عدم الإعلان عن الأسعار- بدون ترخيص-مجهولة المصدر- ذبح خارج المجازر - عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار ومحاسبة أي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

