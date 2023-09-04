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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"الدم بقى مياه".. القصة الكاملة لمصرع سيدة وزوجها على يد ابن أخيها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الدم بقى مايه، والضفر طلع من اللحم، تلك المقولة تصلح تمامًا لهذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبها شاب، حاول سرقة عمته بمنطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية.

 فقد توجه المتهم لمسكن المجني عليهما، كونه نجل شقيق المجني عليها الأولى، حيث سمحت له بالدلوف وحال استضافتها له وتوجهت لإعداد مشروب، فتوجه المتهم لغرفة مجاورة ابتغاء السرقة، فتحصل على حافظة نقودها، وتزامنت لحظة تحصله علي مبلغ مالي مع خروجها من المطبخ، وما أن شاهدته سارقا إياها حاولت الاستغاثة.

ولكن هيهات، أثناء استغاتها عند باب الشقة، تحصل المتهم علي عصا نحاسية ووجه إلى رأسها ضربتين أسقطها أرضا وحال خروج المجني عليه الثاني زوجها لاستبيان الأمر من غرفته، فقام المتهم بإلقائه علي السرير وأمسك بحبل تصادف وجوده داخل الغرفة ولفه علي عنقة خنق أياه حتى فاضت روحه، ثم عاد ولف علي عنق المجني عليها الأولي عمته، سلك تليفون للتأكد من أنها فارقت الحياة، وتحصل علي مشغولاتها الذهبية من يدها، وكذلك سرقة هاتفها المحمول، وتركهما وفر هاربا.

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وبدأت أحداث القضية رقم 5430 لسنة 2023، جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك بورد بلاغ بالعثور علي جثتين لسيدة وزوجها، داخل محل سكنهما، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، أنه علي اثر تلقي بلاغا بالعثور علي جثة كل من ربة منزل وزوجها، داخل شقتهما، حيث توصلت التحريات لقيام المتهم، ويعمل عامل بمحل نظارات، بارتكاب الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه ،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق عامل بمحل نظارات، إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك تهمة إنهاء حياة سيدة وزوجها وسرقتهما بمنطقة محرم بك بالاسكندرية، وحددت دور انعقاد شهر نوفمبر القادم، للنطق بالحكم.

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