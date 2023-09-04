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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات قوية فى ثاني أيام بطولة أفريقيا للطائرة

صدى البلد

تقام على مدار اليوم الإثنين ، مواجهات قوية على صعيد ثاني أيام البطولة الأفريقية للرجال الكرة الطائرة للمنتخبات و التى تستضيفها مصر و تستمر حتى يوم 13 سبتمبر الجارى .

تشهد منافسات اليوم مواجهات بين كلا من ، تونس مع مالى و غانا مع ليبيا و جامبيا مع السنغال و تنزانيا مع تشاد و الكاميرون مع كينيا و رواندا مع المغرب .

فيما يلتقى منتخب منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مع نظيره الجزائرى ضمن منافسات المجموعة الأولى بعد غدا الأربعاء فى ثان لقاءاته بعدما واجه بوروندى فى لقاء الإفتتاح أمس الأحد بإستاد القاهرة .

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من: بوروندي والجزائر.


فيما ضمت المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا.

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