رئيس أكاديمية البحث العلمي: هدفنا وجود صناعة تعتمد على الذكاء الإصطناعي

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن الذكاء الإصطناعي الأن هو لغة العصر، مشيرا إلى أن الأكاديمية كجزء من الدولة لديها إستراتيجية فى هذا المجال، من أنشطة وفعاليات وغيرها.

وأضاف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “هدفنا أن يكون هناك صناعة تعتمد على الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء”، موضحا أن ما يتم حاليا هو تصفيات على مستوي طلاب الجامعات المصرية وتلاميذ مدارس المتفوقين التي لديهم مشروعات تعتمد على الذكاء الإصطناعي فى المجالات المختلفة.

وتابع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن هؤلاء الطلاب يعرضون أفكارهم، وتمر عليهم لجان متخصصة من أساتذة الجامعات ويتم تقييمهم، ثم سيكون هناك فائز فى مجال الشركات التكنولوجية الناشئة ومشروعات التخرج من الجامعات المصرية وأفضل مشروع تفوق من مدارس المتفوقين.