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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القمر يقترن الليلة بالمشتري وغدا بالثريا.. مشهد فلكي بديع يرى بالعين المجردة

صدى البلد

 قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن القمر سيقترن بدءا من مساء اليوم مع كوكب المشتري، كما سيقترن غدا مع الحشد النجمي "الثريا" في مشهد فلكي بديع يرى بالعين المجردة السليمة بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأوضح تادرس أن مصطلح الاقتران يعني اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

وأشار إلى أن القمر سيقترن مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) مساء اليوم بحلول الساعة 10:20 مساء تقريبا، ونراهما متجاورين في السماء باتجاه الشرق، وسيظلان بالسماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وبالنسبة لظاهرة اقتران القمر مع الحشد النجمي "الثريا"، قال أستاذ الفلك إن القمر سيقترن غدا مع الحشد النجمي (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثور، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه ، 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع.
وأضاف أنه يمكن رؤية هذا الاقتران باتجاه الشرق بحلول الساعة 11 مساء تقريبا، وسيظلان بالسماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

الظواهر الفلكية 

ولفت إلى أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية والتي تكون في الحقول الزراعية والسواحل والصحاري والجبال، مؤكدا أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عامة يضر العين كثيرا.

 

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