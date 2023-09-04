صحيفة كويتية تبرز توجيه السيسي بصياغة مسار تنموي متطور يتسق مع مكانة سيناء

أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، الصادرة اليوم /الاثنين/، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - بصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة ل‍سيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.



ونقلت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر، اليوم، بعنوان "السيسي يوجه بصياغة مسار تنموي يتسق مع أهمية سيناء"- عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، قوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي اطلع في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء، بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء.



كما أبرزت الصحيفة الكويتية لقاء الرئيس السيسي، أمس /الأحد/، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية "كلاوديو ديسكالزي"، والذي ثمن خلاله الرئيس السيسي العلاقات المصريةـ الإيطالية المتميزة والشراكة الممتدة مع شركة (إيني)، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية.