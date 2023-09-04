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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مناورات واسعة.. تحرك عسكري لـ الناتو قرب حدود بيلاروسيا

الناتو
الناتو

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الإثنين، بدء مناورات عسكرية واسعة في ليتوانيا قرب حدود بيلاروسيا، مشيرا إلى أنها من المقرر أن تستمر حتى 15 سبتمبر الجاري.

وأكد الناتو مرارا وتكرار على أن التدريب مع الحلفاء والشركاء يزيد من قدرة الحلف على الفتك ويعزز قابلية التشغيل البيني، مما يسمح لقواته بمواجهة العدوان العسكري من خلال تقاسم مسؤوليات الدفاع.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، يوم الجمعة، أن نائب وزير الدفاع الليتوانى زيلفيناس تومكوس طلب من حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعزيز دفاعات دول البلطيق.

وذكرت الوزارة، فى بيان نقلت عنه شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا، أن تومكوس التقى مع الجنرال جيمس هيكر، قائد القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مساء أمس، فى اجتماع انعقد فى القاعدة الجوية للقوات الجوية الليتوانية فى شياولياى وطلب خلاله تعزيز الدفاعات فى دول البلطيق من خلال نشر المزيد من الأصول، بما فى ذلك الطائرات المقاتلة والأنظمة.


وتسعى دول البلطيق إلى قيام الناتو بترقية مهمة الشرطة الجوية إلى مهمة الدفاع الجوي، التي ستشمل المزيد من الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي. وفى منتصف يونيو الماضي، وافق الناتو على نموذج الدفاع الجوي المتناوب.

 

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