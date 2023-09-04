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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الإطاحة بـ بونجو.. نجويما يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للجابون

بريس أوليجي نجويما
بريس أوليجي نجويما

يلقي زعيم التحرك الذي أطاح بالرئيس الجابوني، علي بونجو، خطابا للأمة للمرة الأولى كرئيس مؤقت، اليوم الاثنين، بعد مراسم أداء اليمين الدستورية التي يبدو أنها ستعزز قبضة المجلس العسكري على السلطة.

وفي التحرك الثامن في غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، سيطر ضباط الجيش بقيادة الجنرال بريس أوليجي نجويما على السلطة في 30 أغسطس، بعد دقائق من إعلان فوز بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي النتيجة التي أعلنوا إلغاؤها وقالوا إنها لا تتمتع بالمصداقية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، سيؤدي نجويما، الذي اختاره الضباط منذ ذلك الحين كزعيم رسمي لهم، اليمين كرئيس انتقالي اليوم وسيلقي كلمة على التلفزيون الوطني.

واجتذب التحرك، الذي أنهى حكم عائلة بونجو التي استمرت 56 عاما، حشودا مبتهجة في شوارع العاصمة ليبرفيل، لكنه قوبل بإدانة من الخارج.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الكتلة الإقليمية لوسط إفريقيا (إيكواس) شخصيًا يوم الاثنين لمناقشة ردهم على الإطاحة. وحثوا الأسبوع الماضي الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري.

ولم يذكر المجلس العسكري بعد المدة التي يتصورها للاحتفاظ بالسلطة.

وقال نجويما، يوم الجمعة، إنه سيمضي قدما "بسرعة ولكن بثبات"، محذرا من أن التسرع الزائد قد يؤدي إلى انتخابات تفتقر إلى المصداقية.

ودعت جماعة المعارضة الرئيسية في الجابون، حزب البديل 2023، والتي تقول إنها الفائز الشرعي في انتخابات 26 أغسطس، المجتمع الدولي إلى تشجيع المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.

وقال مصدر في التحالف لرويترز إن أعضاء التحالف 2023 التقوا مع نجويما يوم الأحد لإجراء محادثات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولا يزال بونجو رهن الإقامة الجبرية. وانتخب عام 2009 ليحل محل والده الراحل الذي تولى السلطة عام 1967.

ويقول المعارضون إن الأسرة لم تفعل الكثير لتقاسم ثروة الجابون من النفط والتعدين مع سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

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