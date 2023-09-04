فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المؤسسات التعليمية في القدس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحرب التي تشنها دولة الاحتلال ضد المؤسسات التعليمية في مدينة القدس وبشكل خاص التضييقات والملاحقات التي يتعرض لها الطلبة والمعلمون خلال توجههم إلى مدارسهم وأماكن عملهم.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذه الحملة الاحتلالية تأتي في إطار الحملة الإسرائيلية المستمرة لأسرلة التعليم في مدينة القدس، وفي إطار التحريض الإسرائيلي على المنهاج الفلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها منظمة اليونسكو، بالتدخل العاجل لحماية التعليم وإجبار الاحتلال على وقف إجراءاته التعسفية التنكيلية ضد المؤسسات التعليمية والطلبة في القدس المحتلة.