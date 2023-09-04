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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد التناسليات يواصل تدريب طلاب الجامعات على التلقيح الاصطناعي

وزير الزراعة
وزير الزراعة

يواصل معهد التناسليات الحيوانية، تدريب طلاب الجامعات المصرية على التلقيح الاصطناعي والتكاثر ونقل الاجنة، وذلك 
تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي 
وفى اطار النشاط المتميز لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ، وتحت رعاية د محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية ، والدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية.

قام عدد ( 50 ) طالب وطالبة من كلية الزراعة – جامعة قناة السويس، وتم تدريبهم فى قسم التلقيح الاصطناعى ونقل الاجنة، قسم بيولوجيا التكاثر، قسم بحوث امراض الضرع والنتاج، وحدة البيوتكنولوجى ووحدة الموجات فوق الصوتية بالمعهد، وقد اثنى الطلاب على المستوى العلمى والفنى ومدى الاستفادة من المحاضرين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية.

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