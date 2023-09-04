معهد التناسليات يواصل تدريب طلاب الجامعات على التلقيح الاصطناعي

يواصل معهد التناسليات الحيوانية، تدريب طلاب الجامعات المصرية على التلقيح الاصطناعي والتكاثر ونقل الاجنة، وذلك

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي

وفى اطار النشاط المتميز لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ، وتحت رعاية د محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية ، والدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية.

قام عدد ( 50 ) طالب وطالبة من كلية الزراعة – جامعة قناة السويس، وتم تدريبهم فى قسم التلقيح الاصطناعى ونقل الاجنة، قسم بيولوجيا التكاثر، قسم بحوث امراض الضرع والنتاج، وحدة البيوتكنولوجى ووحدة الموجات فوق الصوتية بالمعهد، وقد اثنى الطلاب على المستوى العلمى والفنى ومدى الاستفادة من المحاضرين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية.