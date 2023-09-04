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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط القبول في المدن الجامعية والأوراق المطلوبة للطلاب الجدد والقدامى

المدن الجامعية
المدن الجامعية

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسى الجديد بالجامعات المصرية وتستعد الجامعات لاستقبال الطلاب بكافة الكليات سواء القدامى والجدد الحاصلين على الثانوية العامة بعد التقديم والانتهاء من كافة الإجراءات الورقية الخاصة لطلاب الفرق الاولى بالكليات .

 

استعدادات المدينة الجامعية 

 

تستعد المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب بتوفير الغرف والادوات والمطاعم داخل المدن الجامعية بالجامعات المصرية بنين وبنات وبدء إجراءات التسكين قبل بدء العام الدراسى الجديد وذلك بفروعها .

وبدأت المدينة الجامعية  التقديم  لطلاب القدامى وطلاب الثانوية العامة الجدد عبر موقع الزهراء للمدن الجامعية .

وقال مصدر مسؤل بالمدن الجامعية بعين شمي خلال تصريحاته لصدي البلد، ان  المدن الجامعية بجامعة عين شمس بدأت، في فعاليات التسكين  للطلاب القدامى المتقدمين  للإلتحاق بالمدن الجامعية للعام الدراسى/2023.
 

وفتحت جامعة عين شمس، باب التقدم لطلاب الجامعة للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023 من خلال التسجيل الإلكتروني وملء استمارة التقديم ببوابة خدمات الطلاب موقع الزهراء لتسكين المدن الجامعية، بالنسبة للطلاب القدامى والجدد.

شروط الإقامة بالمدن الجامعية عين شمس

1 - أن يكون الطالب من غير سكان القاهرة الكبرى.

2 - علما بأن مراكز "طوخ - كفر شكر - بنها - شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والصف - أطفيح - الحوامدية - العياط - البدرشين - منشأة القناطر - الواحات" بمحافظة الجيزة، خارج نطاق القاهرة الكبرى.

3 - وأن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.

4 - ألا يكون الطالب مقيد نظامي بأقسام الليسانس أو البكالوريوس مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب.

5 - ألا يكون صدر ضده عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6 - استيفاء طلب الإقامة إلكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم المستندات والإقرارات والتوقيعات ورقية بإدارة المدن.

7 - ألا تكون الطالبة متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للطالبة وولى الأمر.

 

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