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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية تكشف هدف العملية العسكرية على مدينة ومخيم جنين

أرشيفية
أرشيفية

قالت قناة كان العبرية، إن هدف العملية العسكرية الخاطفة على مدينة ومخيم جنين، اليوم الاثنين، هو اعتقال أحد نشطاء حركة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وأصيب ستة فلسطينيين بالرصاص، اليوم الإثنين، خلال عدوان لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 4 إصابات طفيفة بالرصاص وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم جنين، بينهم اثنان مصابان بالرصاص.

من جانبها، ادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المعتقلين بعضهم كان يخطط لتنفيذ عمليات مسلحة، وواحد منهم مشتبه به بمحاولة إطلاق قذائف صاروخية من جنين باتجاه مستوطنات الاحتلال.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأضافت أن وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية تسللت إلى منطقة الجابريات، وحاصرت منزلا، وسط اندلاع مواجهات.

حماس العملية العسكرية مدينة ومخيم جنين قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على جنين فلسطين

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