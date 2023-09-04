اصطدام طائرتين على مدرج مطار فانكوفر في كندا.. صور

اصطدمت طائرة تابعة لشركة طيران كندا بأخرى على مدرج مطار فانكوفر الدولي، حسبما ذكرت قناة "سي تي في نيوز".

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أشار التقرير إلى أنه أثناء دفعها للخلف من البوابة، اصطدم طرف جناح طائرة روج إيرباص إيه 319 بجناح طائرة جاز إكسبريس كيو 400، والتي كانت متوقفة عند بوابة قريبة.

وأضاف التقرير، أنه "لم يصب أي من المسافرين أو العاملين الأرضيين بأذى، فيما جرى تحويل الركاب إلى رحلات مختلفة".

ولا يزال من المقرر حاليا إقلاع طائرة كيو 400 يوم الأحد بالرغم من تأخير لمدة ثلاث ساعات، في حين تم إعادة الحجز للركاب الذين كانوا على متن طائرة إيه 319 على طائرة مختلفة.

وتتسع طائرة كيو 400 لحوالي 75 راكبا بينما تتسع طائرة إيرباص إيه 319 لأكثر من 120 راكبا.