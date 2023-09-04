أستاذ تمويل: تعميق الصناعة وزيادة حجم الإنتاج يساعد فى حل أزمة النقد الأجنبي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، إن المراجعات القانونية تستغرق بعض الوقت، حيث أنه من المهم عند إصدار تشريع لا يكون هناك تعديلات خلال فترة زمنية قليلة، مشيرا إلى أنه من المهم أخذ الوقت الكافي لكي يصدر الأمر ولا يكون به أى عواقب.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن تعليمات وتوجيهات الرئيس السيسي مباشرة ، معقبا: "هناك قرارات للمجلس الأعلى للاستثمار والتي صدرت منذ مايقرب من ثلاثة أشهر كانوا يغطون جميع مناحي الاستثمار.

وتابع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، أن تعميق الصناعة وزيادة حجم الإنتاج يساعد فى حل أزمة النقد الأجنبي، لافتا إلى أنه كان هناك لقاءات متتابعة عقدها الرئيس السيسي مع وزير العدل من أجل رؤية مسألة إنهاء النزاعات بشكل سريع.