بمطار الملك خالد.. السعودية تحبط محاولتي تهريب 8 كيلو من الشبو المخدر

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية بإحباط محاولتي تهريب 8.763 كيلو جرام من مادة "الشبو" المخدرة، وذلك في منفذي البطحاء، ومطار الملك خالد الدولي.

وأضافت الجمارك السعودية أن المخدرات عُثر عليها مُخبأة في مركبة خاصة وبحوزة أحد الركاب القادمين إلى المملكة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في جمرك البطحاء من إحباط تهريب 6.497 كيلوجرامات من مادة "الشبو" المخدرة عُثر عليها مخبأة داخل تجويف إحدى السيارات القادمة عبر المنفذ.



وفي المحاولة الثانية أحبطت الهيئة في مطار الملك خالد الدولي تهريب 2.266 كيلوجرامًا من مادة "الشبو" عُثر عليها مخبأة ضمن أمتعة أحد الركاب القادمين إلى المملكة عبر المطار.



وأفادت الهيئة في بيانها أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم، وعددهم 4 أشخاص.