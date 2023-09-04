جريمة مخلة بالشرف .. القبض على 6 إسرائيليين في قبرص

قالت وسائل إعلام عبرية، إن ستة إسرائيليين، تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاما، اعتقلوا اليوم الاثنين في قبرص، للاشتباه في قيامهم باغتصاب جماعي لسائحة بريطانية تبلغ من العمر 20 عاما.

وأضافت وسائل الإعلام أن القنصل الإسرائيلي في قبرص على اتصال بالسلطات القبرصية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق سراح أحد المعتقلين بعدما تبين أنه لا علاقة له بالحادث، فيما مددت المحكمة حبس الباقي ثمانية أيام.

وبحسب التقرير في قبرص، أدلت الشابة البريطانية، التي كانت تقضي إجازة في الجزيرة، بشهادة طويلة أمام الشرطة القبرصية بعد ظهر أمس - وتم القبض على الإسرائيليين نتيجة لذلك.



يأتي ذلك بالتزامن مع وصول رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قبرص، في أول زيارة دبلوماسية له منذ خمسة أشهر.

وقبل حوالي أربع سنوات، حدثت حالة مماثلة حيث اشتكت شابة بريطانية من تعرضها للاغتصاب من قبل 12 إسرائيليا.

ومع ذلك، بعد بضعة أيام تم إطلاق سراح خمسة من وإعادتهم إلى إسرائيل، وبعد عدة تحقيقات أخرى، تم إطلاق سراح السبعة الآخرين الذين ظلوا رهن الاحتجاز.