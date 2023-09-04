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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تنسيقية الأحزاب: القرار الأممي بشأن منتدى شباب العالم يعكس التقدير الدولي لمصر

مصعب أمين أمين سر
مصعب أمين أمين سر مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب

ثمن مصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في تمكين الشباب، مؤكدا أن هذا القرار بمثابة تكريم دولي لجهود شباب مصر على مدار السنوات الماضية بنسخه الأربع، ويعكس مدى فاعلية التوجهات المصرية في تمكين الشباب التي انطلقت من مؤتمرات الشباب على المستوى المحلي وأصبح لها هذا الصدى في المجتمع الدولي.


وأوضح أمين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن هذا القرار يضاف أيضا إلى سجل النجاحات المشهودة من حين لآخر للنشاط الخارجي المصري في دوائره المختلفة على المستوى الدولي.


ونوه بأن الكوادر الشبابية المنظمة لمثل هذه المنصات تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب قد توجت بهذا القرار الثقة التي حازوا عليها بدعم القيادة المصرية، من خلال رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادراتهم الإنمائية في مختلف المجالات.


وأكد أمين سر مجلس الأمناء أن الشباب في كل وقت هم مستقبل الشعوب، ويجب الاستثمار في قدراتهم إلى جانب رعاية القيم في بنائهم، حيث يشكلون حائط الصد في مجتمعاتهم أمام أي دعاوى للهدم أو الانحلال .


وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.. وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان ولاوس.


ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربع، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.
 

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