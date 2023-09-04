عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

غامضة.. سيارات خارقة عُثر عليها في سنغافورة بملايين| فيديو

سيارات خارقة تم العثور
سيارات خارقة تم العثور عليها في سنغافورة بملايين

يصعب امتلاك سيارة في سنغافورة ، وذلك لان سنغافورة يوجد بها أفضل مجموعات السيارات عالميا، حيث انه تم اكتشاف جراج يوجد به الكثير من السيارات الخارقة في سنغافورة .

سيارات خارقة تم العثور عليها في سنغافورة بملايين


تتحكم سنغافورة في عدد السيارات الجديدة من خلال مراكز التميز والي تحصي عدد السيارات التي تتحرك علي الطرق السريعة ، بالإضافة الي أن قيادة السيارات في سنغافورة تحتاج الي شهادة تميز وتكون صالحة لمدة 10 سنوات ، وتستخدم الحكومة السنغافورة نظام تثبيط ملكية السيارات بشكل فعال.

سيارات خارقة تم العثور عليها في سنغافورة بملايين

آخر أسعار سيارات أوبل 2024 في مصر      

5 سيارات يابانية زيرو بسعر يبدأ من 550 ألف جنيه| صور

علي الرغم من القواعد السابقة التي تحدد كيفية امتلاك سيارة في سنغافورة ، تم اكتشاف مجموعة من السيارات داخل جراج مملوك لاحد الأشخاص وتم الحفاظ عليهم وهي سيارات تصل تكلفتها الي ملايين الدولارات .

- سيارات خارقة تم العثور عليها 

سيارات خارقة تم العثور عليها في سنغافورة بملايين

يعرض  دارين أونج أحد ملاك جراحات السيارات بـ سنغافورة بعض من سياراته منها ،  ميتسوبيشي Evolutions ، وهوندا سيفيك  FD2 Type R، وتويوتا AE86 ، ومازدا  RX-7 ، نيسمو  GT-R R35، نيسان سكاي لاين  R32، وهوندا NSX .

سيارات خارقة تم العثور عليها في سنغافورة بملايين

وتابع أونج قائلا :" تبلغ قيمة سيارة Evo  الي 132.900 ألف دولار أمريكي، بالإضافة الي أن تجديد شهادات التميز للمجموعة بأكملها يكلفه ما يزيد عن 1.000.000 مليون دولار .

سيارات خارقة تم العثور عليها في سنغافورة بملايين


وعرض تشين ومساعدوه السنغافوريون مجموعة من السيارات الغامضة، حيث يبلغ سعر أسطول السيارات بأكمله ملايين الدولارات وهي ملك لشخص لشخص واحد .

سيارات خارقة تم العثور عليها في سنغافورة بملايين


يحتوي الجراج المكتشف علي سيارة لامبورجيني أفينتادور،  وماكلارين P1، وفيراري لافيراي، وباجاني زوندا تريكولور.


 

لامبورجيني أفينتادور ماكلارين P1 وفيراري لافيراي باجاني زوندا باجاني زوندا تريكولور تويوتا AE86 هوندا سيفيك FD2 Type R نيسمو GT-R R35 سنغافورة السيارات غامضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

موضوعات متعلقة

فورد تكرم يمنيا بعد قضاء 50 عاما في الشركة| تفاصيل

إزاي تشتري عربية جديدة بـ صورة البطاقة وتستلمها؟

خطوات يجب اتباعها لشراء سيارة كهربائية مستعملة| تفاصيل

سوزوكي سويفت هاتشباك يابانية زيرو بـ 600 ألف جنيه | صور

بـ 600 ألف جنيه..سيارات هاتشباك كسر زيرو للشباب | صور

سيارات شيري السيدان و الـ SUV موديل 2024 | تباع بهذه الأسعار

هيونداي النترا 2024 تظهر لأول مرة بمواصفات جديدة

ميتسوبيشي أتراج اليابانية 2023 بـ 550 ألف جنيه

ترشيحاتنا

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. تصريح قوي لمشيرة خطاب عن الزيادة السكانية |تفاصيل

عقوبة تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 704 طرب حشيش

3 أسلحة خارقة جديدة تدخل ميدان الحرب الأوكرانية

وجهة محتملة مفاجئة لـ أشرف بن شرقي.. تفاصيل

تربية الأبناء في الإسلام.. أحاديث نبوية تحث على ملاطفتهم وتقبيلهم

تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فنان قريب من العائلة يكشف مفاجأة| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت غريب.. كارولين سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة.. تعرف عليها

داخل الجيم.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بملابس رياضية

تايجر مكشوف.. رانيا يوسف تثير ضجة بأحدث ظهوره| شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ