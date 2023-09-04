غامضة.. سيارات خارقة عُثر عليها في سنغافورة بملايين| فيديو

يصعب امتلاك سيارة في سنغافورة ، وذلك لان سنغافورة يوجد بها أفضل مجموعات السيارات عالميا، حيث انه تم اكتشاف جراج يوجد به الكثير من السيارات الخارقة في سنغافورة .

سيارات خارقة تم العثور عليها في سنغافورة بملايين



تتحكم سنغافورة في عدد السيارات الجديدة من خلال مراكز التميز والي تحصي عدد السيارات التي تتحرك علي الطرق السريعة ، بالإضافة الي أن قيادة السيارات في سنغافورة تحتاج الي شهادة تميز وتكون صالحة لمدة 10 سنوات ، وتستخدم الحكومة السنغافورة نظام تثبيط ملكية السيارات بشكل فعال.

سيارات خارقة تم العثور عليها في سنغافورة بملايين

علي الرغم من القواعد السابقة التي تحدد كيفية امتلاك سيارة في سنغافورة ، تم اكتشاف مجموعة من السيارات داخل جراج مملوك لاحد الأشخاص وتم الحفاظ عليهم وهي سيارات تصل تكلفتها الي ملايين الدولارات .

- سيارات خارقة تم العثور عليها

سيارات خارقة تم العثور عليها في سنغافورة بملايين

يعرض دارين أونج أحد ملاك جراحات السيارات بـ سنغافورة بعض من سياراته منها ، ميتسوبيشي Evolutions ، وهوندا سيفيك FD2 Type R، وتويوتا AE86 ، ومازدا RX-7 ، نيسمو GT-R R35، نيسان سكاي لاين R32، وهوندا NSX .

سيارات خارقة تم العثور عليها في سنغافورة بملايين

وتابع أونج قائلا :" تبلغ قيمة سيارة Evo الي 132.900 ألف دولار أمريكي، بالإضافة الي أن تجديد شهادات التميز للمجموعة بأكملها يكلفه ما يزيد عن 1.000.000 مليون دولار .

سيارات خارقة تم العثور عليها في سنغافورة بملايين



وعرض تشين ومساعدوه السنغافوريون مجموعة من السيارات الغامضة، حيث يبلغ سعر أسطول السيارات بأكمله ملايين الدولارات وهي ملك لشخص لشخص واحد .

سيارات خارقة تم العثور عليها في سنغافورة بملايين



يحتوي الجراج المكتشف علي سيارة لامبورجيني أفينتادور، وماكلارين P1، وفيراري لافيراي، وباجاني زوندا تريكولور.



