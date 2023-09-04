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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف مكاسب فتح حسابات مصرفية مجانية وبدون مستندات دخل للمواطنين

صدى البلد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن السماح للمواطنين بفتح حسابات مصرفية مجانا وبدون حد أدنى للرصيد للعملاء الجدد، يتم باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، موضحا أن القرار جيد جدا والهدف منه الاستفادة من الشمول المالي وذلك من أجل دخول كل المواطنين فوق عمر الـ 16 سنة ضمن مظلة المنظومة المالية فهذا ييسر على المواطنين الحصول على الخدمات المصرفية بكل سهولة .

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أوضح غراب، أن فتح حسابات بنكية مجانية للمواطنين وبدون مستندات دخل، يأتي تماشيا مع اتجاه الدولة للتحول الرقمي التام في كافة الخدمات والمعاملات، إضافة إلى أنه ييسر على المصريين التعامل مع الخدمات الحكومية التي تستلزم أن يكون الدفع في المصالح الحكومية والمؤسسات بالفيزا وليس بالدفع النقدي، كما أنه يفيد الدولة في أن يحتفظ المواطنين باموالهم في البنوك بدلا من احتفاظهم بها في المنازل لأنه مازالت هناك ثقافة لدى البعض بالاحتفاظ بالأموال في المنزل .

وأشار غراب، أن فتح المواطنين حسابات بنكية يسهل التعامل مع الاقتصاد ككل من خلال الشمول المالي، خاصة في ظل سعي الدولة للرقمنة الكاملة في كافة التعاملات الحكومية، موضحا أن كل رواتب العاملين بالحكومة والقطاع الخاص حاليا يتم عن طريق بطاقات بنكية" الفيزا" بحسابات مصرفية للموظفين والعاملين وليس بالتعامل النقدي، موضحا أن الشمول المالي يعني رقمنة الاقتصاد المصري ويصب في صالح المواطن والاقتصاد الوطني، موضحا أن أغلب الخدمات الحكومية حاليا كتراخيص السيارات أو دفع الفواتير بكافة أنواعها أو التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة حتى المطاعم والمولات يتم التعامل فيها ببطاقات بنكية وليس بالتعامل الكاش، حتى الخدمات الضريبية حاليا تتم عبر التعامل الرقمي .

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