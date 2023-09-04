عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السويد تعتزم تمويل مشروعات كهرباء وطاقة مهمة بمصر

صدى البلد

 

استقبل الدكتور محمد شاكر  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  يوهان فورسيل وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي و هوكان ايمسجارد سفير السويد بالقاهرة والوفد المرافق لهما وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

أشاد شاكر بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى ، وأكد على أن الشركات السويدية هى شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

وأشار خلال اللقاء إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة  إلى 42% بحلول 2030.

كما اشار إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء وأيضا توطين الصناعةالمرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضرعلي ارض مصر

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان ، وإستكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية ، بالإضافة إلى الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة مع زيادة الاعتماد علي انتاج الطاقة من المصادر المتجددة.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون القائم بين البلدين فى عدد من المجالات ومن بينها التدريب على التكنولوجيات الحديثة فى مجال الشبكات وخاصة الشبكات الذكية والرقمية وشبكات الجهد المستمر ، بالإضافة إلى الإستفادة من خبرات الشركات السويدية لتحقيق التكامل بين الطاقات المتجددة المتغيرة وكذلك الوصول إلى افضل اقتصاديات لمزيج الطاقة بناءاً على الموارد المتاحة

كما تمت أيضاً مناقشة التعاون مع الشركات السويدية على ارض مصر والذى يتضمن فيما يخص قطاع الكهرباء تعزيز الشبكة المصرية الحالية لنقل الكهرباء بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة.

وأشاد  يوهان فورسيل وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي بالطفرة الكبيرة التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الكهرباء الطاقة والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين.

واعرب عن رغبة بلاده فى زيادة حجم التعاون مع جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ،

وأكد على اهتمام  بلاده لتعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية وخاصة مع وزارة  الكهرباء في مشروعات شبكات التوزيع والمتضمنة الشبكة الذكية (مراكز التحكم ـ العدادات الذكية) ، وبناء القدرات ، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين  في مختلف المجالات من  نقل وتوزيع الكهرباء وأيضا مشروعات الربط الكهربائي وخاصة مع اوروبا.

واعرب عن استعداد عدد من مؤسسات التمويل لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة وكذلك إستعداد الشركات العاملة فى هذا المجال التعاون مع قطاع الكهرباء المصرى طبقاً لأحدث التكنولوجيات التى تتلائم مع إحتياجاته الحالية والمستقبلية ،

وفي نهاية اللقاء اكد الوزيرين على أهمية هذا الاجتماع باعتباره فرصة جيدة لمناقشة أفضل السبل والإجراءات لتعميق العلاقات المصرية السويدية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادى المختلفة وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة .

IMG-20230904-WA0010
IMG-20230904-WA0010
IMG-20230904-WA0009
IMG-20230904-WA0009
IMG-20230904-WA0008
IMG-20230904-WA0008
IMG-20230904-WA0007
IMG-20230904-WA0007
IMG-20230904-WA0006
IMG-20230904-WA0006

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 | نسبة النجاح 89.04% والتظلمات غدا

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

ترشيحاتنا

انطلاق معسكر منتخب مصر اليوم .. اعرف موقف لاعبي الأهلي

رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون: حكومة جديدة خلال أيام وعفو عن السجناء

لموظفي القطاع الخاص| ارتكاب هذا الفعل يحرمك من مرتبك في مدة الإجازة

سيارات توقف انتاجها من فولكس فاجن| ما هي وما السبب؟

الإقليمي لعلوم الفضاء: أفريقيا تحتاج 300 مليار دولار سنويا لحل أزمة المناخ

ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.. هل تنتهي أزمة السجائر خلال أسبوع؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.. هل تنتهي أزمة السجائر خلال أسبوع؟

جمال شعبان يحذر من إهمال وجبة الإفطار.. ويؤكد: تجاهلها يصيبك بهذه الأمراض

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع زجاجات المياه للمدارس تصيب طفلك بالسرطان

رقة وجمال.. فستان ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا

فيديو

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

بكاء مذيعة شهيرة بسبب منى زكي.. تفاصيل بالفيديو

قرار من شعبة الذهب | ومفاجأة في الدولار .. فيديو

بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ