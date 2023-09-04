يشبه القراصنة.. شاهد|شولتز ينشر صورة لتعرضه إلى إصابة رياضية

قام المستشار الألماني، أولاف شولتز ، اليوم الاثنين، بنشر صورة لنفسه على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، المعروف سابقا باسم "تويتر"، على شكل قرصان واضعا رقعة سوداء على عينه وكدمات حمراء داكنة على الجانب الأيمن من وجهه، وذلك نتيجة لحادث ركض تعرض له في عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب المستشار في التعليق: "أنا متحمس لرؤية الميمات".

ولتجنب أي مخاوف محتملة بشأن صحته، ابتسم شولتز قليلاً في الصورة، التي يبدو أنها التقطت في المستشارية، وكتب أيضا: "شكرا على التمنيات الطيبة، يبدو الأمر أسوأ مما هو عليه الآن!"

وقالت الحكومة إن شولتز سقط أثناء ممارسة رياضة الركض يوم السبت وأصيب بكدمات في وجهه، مما دفعه إلى إلغاء بعض المواعيد في نهاية هذا الأسبوع.

وألغى الزعيم الألماني البالغ من العمر 65 عاما، الأحد، مواعيد كانت مقررة في منطقة هيسن بوسط البلاد، حيث تجرى انتخابات الولاية في 8 أكتوبر.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن يظهر في أحداث عامة في وقت لاحق من اليوم الاثنين في برلين.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن شولتس سقط أثناء جريه في بلدة مسقط رأسه في بوتسدام التي تقع على بعد 28 كيلومترا (17 ميلا) جنوب غرب العاصمة الألمانية.

وفي ملف تعريفي على الموقع الإلكتروني لحزبه، يقول شولتز إنه كان يكره الرياضة عندما كان في المدرسة، لكنه اكتسب حبها من زوجته بريتا إرنست حيث يقول: "اليوم أمارس رياضة الجري بقدر ما أستطيع".

ويقول شولتز إنه يحاول إيجاد وقت للركض أو التجديف أو المشي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع ويستمتع أيضا بركوب الدراجات.