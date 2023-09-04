مستشار الرئيس الفلسطيني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعني إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إصرار الاحتلال وحكومته على الاعتداءات على المدن الفلسطينية لن يقود إلاّ لمزيد من توتر الأوضاع و إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، في حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل متوهمة بأن اقتحامات الاحتلال لن يواجهها رد فعل فلسطيني على جرائمها، مؤكدًا أنّ الحكومة الإسرائيلية تريد فقط استمرار الاحتلال.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أنّ الحكومة الإسرائيلية تريد استمرار العدوان ونشر حالة من التوتر داخل المناطق الفلسطينية، وليس لديها النية الحقيقية للتهدئة.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعني إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة وإطلاق عملية سياسية تحقق السلام، مؤكدًا أنّ العالم يجب أنّ يعرف حقيقة الاحتلال.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يتعرض بشكل دائم للعدوان ومن حقه ردع ذلك العداون الإسرائيلي وقطع اليد التي تعتدي عليه.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، صباح اليوم، وأسفر الاقتحام عن إصابة 5 فلسطينيين بينهم سيدة، وهدمت منزل أحد المواطنين قيد الإنشاء، كما انتشرت تعزيزات عسكرية إسرائيلية استهدفت اعتقال أحد المطلوبين.