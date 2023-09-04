اليوم.. مصر تواجه أنجولا فى افتتاح دورة الألعاب الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة

يبدأ منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة اليوم الاثنين مشواره مع البطوله فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام في غانا بمباراة الافتتاح أمام منتخب انجولا فى السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة .



وتتكون بعثة مصر من محمد عادل حسنى رئيس لجنه كرة القدم للمبتورين ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه محمد عبد الصبور المسئول المالى للبعثة وتتكون بعثة كرة القدم للمبتورين من سارة احمد حسن المعايرجى مدير الفريق ومعها MR evran المدير الفنى والكابتن رستم احمد رستم مدرب عام ومحمد خيرى طبيب ومحمد نبيل عامل مساعد والفريق مكون من حسنى النوبى وابراهيم بدوى ومحمود عبد العظيم وابراهيم عبد الصادق وعبد الله مصطفى ومحمد حسين وعيد سعيد وزاهر ابراهيم واشرف حسين وأحمد إبراهيم وعرفه ناصر ومحمود حمدى واسلام مجاهد.