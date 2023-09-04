عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين: منفتحون على التفاوض بشأن أزمة تصدير الحبوب

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده منفتحة على التفاوض بشأن مسألة الحبوب الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحمل مقترحًا قد ينهي الأزمة المتعلقة بهذا الملف.

وأضاف"بوتين"، خلال لقاء جمعه بنظيره التركي، في منتجع سوتشي الروسي، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن العلاقات بين أنقرة وتركيا تشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصةً على مستويين التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال المفاوضات الخاصة بإنشاء مركز للغاز.

وتابع"بوتين"، أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون على طاولة النقاش بين الجانبين، خاصةً وأن الرئيس التركي يحمل بالفعل مقترحًا لحل أزمة الحبوب الأوكرانية، مضيفًا أن طاولة المحادثات ستتناول أيضًا التنسيق بشأن الملف السوري.

وتسعى أنقرة والأمم المتحدة إلى إحياء اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية، الذي أسهم في تخفيف أزمة غذاء عالمية، ووصفت تركيا المحادثات بأنها حيوية للاتفاق.

والاتفاق يتيح تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود، وانسحبت منه روسيا الشهر الماضي.

 

فلاديمير بوتين الحبوب الأوكرانية بوتين منتجع سوتشي الروسي أنقرة وتركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 | نسبة النجاح 89.04% والتظلمات غدا

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

ترشيحاتنا

تحطم مروحية للقوات البحرية الباكستانية ومصرع أفراد طاقمها

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

بحضورعائلات القرية.. تشييع جثمان خالة أحمد شوبير بشبرا النملة|صور

بوتين: منفتحون على التفاوض بشأن أزمة تصدير الحبوب

مستشار الرئيس الفلسطيني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعني إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة

انطلاق معسكر منتخب مصر اليوم .. اعرف موقف لاعبي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي | شاهد

فستان لافت .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور مثير | شاهد

ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.. هل تنتهي أزمة السجائر خلال أسبوع؟

جمال شعبان يحذر من إهمال وجبة الإفطار.. ويؤكد: تجاهلها يصيبك بهذه الأمراض

فيديو

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

بكاء مذيعة شهيرة بسبب منى زكي.. تفاصيل بالفيديو

قرار من شعبة الذهب | ومفاجأة في الدولار .. فيديو

بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ