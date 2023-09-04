فيتوريا يستقبل الرباعي الجديد في المنتخب استعدادا لمباراتي إثيوبيا وتونس

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول ومحمد غرابة مدير المنتخب ، على استقبال الرباعي الجديد المنضم لأول مرة مع الجهاز الفني الحالي و هم سام مرسي و عمر كمال و إبراهيم عادل و أسامه فيصل.

و أكد فيتوريا خلال حديثه مع اللاعبين الأربعة أنه يتابعهم منذ فترة ، وأن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال المرحلة المقبلة .

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

وانطلق اليوم الإثنين معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالي في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .