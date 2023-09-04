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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان : رسالة مهمة أصرح بها بعد انتهاء المحادثات مع بوتين

صدى البلد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن ممر تصدير الحبوب الأوكرانية هو القضية الأبرز في محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وإن الرسالة التي ستصدر بعد الاجتماع مباشرة ستكون مهمة للغاية.

وذكر أردوغان في مستهل اللقاء مع بوتين اليوم : "أهم خطوة يتطلع إليها الجميع في علاقات تركيا وروسيا اليوم هي ممر الحبوب"، حسبما أفادت رويترز.

وأضاف أن الرسالة التي ستخرج في نهاية الاجتماع "ستكون خطوة مهمة للغاية، خاصة للدول الأقل نمواً في إفريقيا".

أردوغان يعلنها.. تعاون عسكري بين تركيا وروسيا قريبا

كان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن:" هناك خطوات كبيرة في التعاون العسكري بين روسيا وتركيا".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين:" سنبحث التبادل التجاري مع روسيا بالعملات الوطنية ".


وأضاف أردوغان خلال زيارة رسمية له إلي مدينة سوتشي الروسية أن:" التبادل التجاري بين روسيا وتركيا وصل إلى 100 مليار دولار ".

 

 

 

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