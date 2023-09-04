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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بنجاح مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

هنَّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وبرلماناَ وشعباً، بمناسبة نجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي عاد إلى الأرض بعد مشاركته في نحو 200 تجربة علمية، خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر، في أطول مهمة فضاء عربية.

وأكد "العسومي" أن ما حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وفرق العمل الوطنية يمثل إنجازاً إماراتياً وعربياً، يجب أن يفخر به كل العرب، لاسيما وأنه إنجاز ساهم في خدمة البشرية جمعاء، فضلاً عن أنه يفتح المجال أمام دخول العرب بقوة لعالم الفضاء.

وأضاف "العسومي" أن هذا الإنجاز، يأتي في ظل الرعاية والاهتمام المباشر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لريادة وتقدم دولة الإمارات في مجال الفضاء، كما يأتي تتويجاً وامتداداً للنجاحات الكثيرة التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال الحيوي خلال السنوات الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بحرصها على الاستثمار في هذا المجال، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للدخول فيه، والتي أصبحت نموذجاً ملهما للشباب العربي في العمل من أجل مستقبل أفضل للعالم.
 

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