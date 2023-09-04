توك شو: قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة.. والأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

تناولت برامج التوك شو ، خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

المانجو 15 جنيها .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم |فيديو

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أسعار الخضراوات والفاكهة ، اليوم الاثنين4 / 9 / 2023 ، وفقا للأسواق اليوم وجاءت كالتالي:



مفيدة شيحة تفتح النار على أنغام: خسرت لقب صوت مصر

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، عن مقابلة الفنانة أنغام فى إحدي المقابلات الإعلامية وتحدثها عن حياتها الشخصية، قائلة: “أستوقفني كلمة أنا مش شاطرة فى إختياري للعلاقات العاطفية أو الرجال فى حياتي".



الدواجن والبيض| مفاجأة سارة للمواطنين بعد انهيار أسعار الأعلاف

تشهد أسعار الدواجن والبيض، انخفاضات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب انخفاض مدخلات الإنتاج " العلف، والذرة".



قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" تقارير متضاربة بشأن انتقال محمد صلاح لـ"الاتحاد" السعودي.. واللاعب صامت".



أسعار الذهب اليوم 4-9-2023.. فيديو

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

تعرف على أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 4_9_2023 |فيديو

استعرضت الإعلامية لميس سلامة تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 4 سبتمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.



أمطار بـ 5 محافظات اليوم.. الأرصاد تفجر مفاجأة بالأحوال الجوية

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار تحسن الأحوال الجوية، موضحة أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



الحكومة: أزمة السجائر ستنتهي في غضون أسبوع

أجري منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “ صدى البلد”، متحدثا فيها عن أزمة السجائر وموعد حلها.



عاجل | 4 أسماء لمرشحين لانتخابات الزمالك.. وحازم إمام مفاجأة

أكد الكابتن عفت نصار نجم مصر والزمالك السابق، أن رموز الزمالك اجتمعت، من أجل الحديث عن مصلحة نادي الزمالك، معلقًا: “أشعر بالفجر بعد جلسة نجوم الزمالك في منزل أيمن يونس.. وفخور بـ مقابلة النجوم الكبار”.



لو الأهلي خد الدوري هحلق شعري زيرو .. نجم سابق بالزمالك ينفعل

أكد الكابتن معتز إينو لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن النادي الأهلي هو بطل الدوري الجديد، وأن المنافس له فريق بيراميدز وليس نادي الزمالك.