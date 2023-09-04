أخبار التعليم .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 اعرفها من هنا برقم الجلوس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

يستعد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، وتجهز الآن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا للاعلان عن كافة التفاصيل الرقمية الخاصة ب نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .

عين شمس توقع اتفاقية للتعاون المشترك مع جامعة نانجينغ الصينية للفنون

وقعت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و البروفيسور لي شيانغ مين رئيس أكاديمية نانجينغ للفنون، اتفاقية للتعاون البحثي والأكاديمي المشترك بين جامعة عين شمس و جامعة نانجينغ الصينية للفنون وذلك في ختام مشاركتها في أعمال المنتدي الصيني العربي لصناعة الرسوم المتحركة والذي أقيمت فعالياته بجمهورية الصين الشعبية على مدار ٤ أيام متتالية.

بدء التنسيق الداخلى لأقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس 2023-2024

بدأت يوم الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس للطلاب الجدد وتسجيل رغباتهم لأقسام الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

السيد قنديل: أسبوع شباب الجامعات فرصة لتعريف الطلاب باستراتيجية الجمهورية الجديدة

تستعد جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر، في 8 سبتمبر؛ حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب.

نائب رئيس جامعة حلوان: أسبوع شباب الجامعات موسم ثقافي متكامل لتنمية المهارات

تستعد جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر في 8 سبتمبر حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، وتصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل بيانا رسميا أعلنت خلاله تفاصيل اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. اعرفها من هنا برقم الجلوس

تصدرت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 محركات البحث في جوجل، حيث يبحث عدد كبير من طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثانى للثانوية العامة، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، خاصة مع قرب إعلان نتيجه الثانوية العامة الدور الثاني.