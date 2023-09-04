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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عشان متبقاش عقاب.. خبيرة: يجب تأهيل الأطفال لدخول المدارس بعد الإجازة تدريجيا..فيديو

الدكتورة رانيا صقر
الدكتورة رانيا صقر

أكدت الدكتورة رانيا صقر خبيرة تربوية و مديرة أحدى المدارس الدولية، أنه يجب تأهيل الأطفال لدخول المدارس بعد الأجازة بطريقة تدريجية، حتى لا يشعروا أن المدارس تمثل عقاباً لهم.

يجب على الأمهات مشاركة الأطفال في شراء ملابس المدرسة


وأضافت رانيا صقر خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب على الأسرة كاملة التأهل للحياة اليومية الدراسية قبل دخول المدارس بفترة لا تقل عن أسبوعين.

 

وتابعت:"يجب على الأمهات مشاركة الأطفال في شراء ملابس المدرسة و الأدوات المدرسية، لكي يشعروا بفرحة قدوم الدراسة"

 

الاطفال ملابس المدرسة المدارس الأدوات المدرسية الدكتورة رانيا صقر

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