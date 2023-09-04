بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد قرعة كأس العالم للأندية

أعلن الاعلامى أحمد شوبير نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق عن موعد إجراء قرعة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية.

وقال شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك"، إنه سيتم إجراء قرعة كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء في الثانية ظهرًا.

وأكد شوبير أن حسام غالي سيكون ممثلًا عن الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

النادي الأهلي – بطل أفريقيا.

مانشستر سيتي – بطل أوروبا.

كلوب ليون المكسيكي – بطل دوري أبطال الكونكاكاف.

أوراوا ريد دياموندز الياباني – بطل دوري أبطال آسيا.

أوكلاند سيتي النيوزلاندي – بطل دوري أبطال أوقيانوسيا

اتحاد جدة – بطل دوري روشن السعودي وممثل عن البلد المستضيف.

فيما لم يتحدد بطل كوبا ليبرتادورس حتى الأن.