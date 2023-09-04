محافظ الوادي الجديد يلتقي عددا من الوفود الأجنبية المشاركة بفعاليات "طريق الحرير"

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عدة مباحثات مع عدد من ممثلي الوفود الأجنبية المشاركة بفعاليات تأسيس "اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بالصين، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بعدد من القطاعات التنموية.

وثمّن الزملوط المساعي الدولية لدعم الدولة المصرية من خلال دعوتها للإنضمام إلى تحالف "بريكس"، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على حرص المجتمع الدولي لتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصر، وتقديره للاستراتيجية التنموية للدولة المصرية.

كما دعا ممثلي الوفود لزيارة المحافظة والتعرف عن قرب على التجربة التنموية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة خاصة في مجالات الاستثمار الزراعي والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التنسيق لدعم الترويج للموارد السياحية والبيئية التي تحظى بها المحافظة.

من ناحية أخرى، قام المحافظ بجولة لعدد من المعالم السياحية والاستثمارية بمقاطعة (Jingdezhen) الصينية، شملت زيارة مزارع الشاي والمتحف الكبير والأسواق الشعبية؛ لبحث أوجه الاستفادة من الخبرات والثقافات في المجالات الزراعية والسياحية، واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية المستخدمة لتعزيز تنمية وتطوير المجالين.