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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تنتزع 772 لغما من اليمن خلال أسبوع

صدى البلد

قام مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر مبادرته "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر أغسطس من عام 2023م، من انتزاع 772 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 718 ذخيرة غير منفجرة و 41 لغمًا مضادًّا للدبابات و9 ألغام مضادة للأفراد و4 عبوات ناسفة.


ونزع فريق الملك سلمان للإغاثة 188 ذخيرة غير منفجرة و 18 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، و لغم واحد مضاد للدبابات و15 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الخوخة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.


واستطاع فريق "مسام" في محافظة مأرب نزع 400 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، وفي محافظة شبوة تمكّن الفريق من نزع 7 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات بمديرية عسيلان.

وتمكّن فريق "مسام" من نزع 47 ذخيرة غير منفجرة في تعز، ونزع الفريق 3 ألغام مضادة للدبابات و8 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع.

وأصبح بذلك عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أغسطس 5.110 ألغام، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 413 ألفًا و 743 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
 

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