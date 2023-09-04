توتر جديد.. زيارة الرئيس الأمريكي لفيتنام تشعل الصراع مع الصين

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم الاثنين، إنه ينبغي علي الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن عقلية الحرب الباردة في تعاملها مع منطقة آسيا.

وأكدت ماو نينج في مؤتمر صحفي، أن أمريكا يتعين عليها الالتزام بالمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وعدم استهداف أطراف ثالثة.

وشددت ماو علي ضرورة الحفاظ علي السلام والاستقرار والتنمية في منطقة المحيط الهادئ.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم عن زيارة مرتقبة لفيتنام، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد تصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بين واشنطن وبكين بسبب التحالفات الأمريكية مع جيران الصين في المنطقة، والتي اعتبرتها الصين موجها ضدها، حيث أقامت أمريكا تحالف ثلاثي مع اليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلي تعزيز التعاون مع أستراليا لبناء الغواصات النووية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل عززت واشنطن تعاونها العسكري مع تايوان، الجزيرة التي تدعي الصين سيادتها عليها.

ووافق بايدن في وقت سابق من هذا الشهر، علي إرسال أسلحة إلي تايبيه بشكل مباشر، الأمر الذي أثار غضب الصين واعتبرته تهديدا لسيادتها وتقويضا للاستقرار عبر المضيق.