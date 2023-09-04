عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضاعفت 4 مرات.. البنوك الصينية تزيد حصتها السوقية بشكل حاد في روسيا

البنوك الصينية تزيد
البنوك الصينية تزيد حصتها السوقية بشكل حاد في روسيا

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن استثمارات الصين في القطاع المصرفي الروسي تضاعف أربع مرات في الأشهر الـ 14 حتى مارس من هذا العام، في حين سحبت المؤسسات الغربية عملياتها في البلاد.

وأوضحت “فايننشال تايمز”، أن البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني والبنك الزراعي الصيني عززوا استثماراتهم في روسيا من 2.2 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار خلال تلك الفترة.

في الوقت نفسه، تقلصت النسبة الإجمالية للأصول المصرفية الروسية التي يحتفظ بها المقرضون الأجانب من 6.2% إلى 4.9% في الأشهر الأربعة عشر حتى مارس.

وبحسب التقرير، فإن تحركات البنوك الصينية الأربعة، التي تعد من بين الأكبر في البلاد، هي جزء من جهود بكين لتعزيز الرنمينبي في السوق المالية العالمية.

وقال أندريه أونوبرينكو، نائب مدير التطوير في البنك المركزي الأوروبي، إن “القروض التي تقدمها البنوك الصينية للبنوك والمؤسسات الائتمانية الروسية، والتي هي في معظمها حالة حل اليوان محل الدولار واليورو، تظهر أن العقوبات تؤدي وظيفتها”.

وأشارت “فايننشال تايمز”، إلى أنه قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، كانت العملة الصينية تمثل أقل من 1% من مدفوعات الصادرات الروسية، في حين تم سداد أكثر من 60% بما تشير إليه موسكو الآن باسم “العملات السامة”، مثل العملات الأجنبية، الدولار واليورو.

نهاية الأخضر.. الصين تكشف عن تحرك مجموعة بريكس لمواجهة الدولار الأمريكي

وزيرة التجارة الأمريكية تحذر الصين: صبر شركاتنا ينفد

ولكن منذ ذلك الحين انخفضت حصة العملات الغربية إلى أقل من نصف مدفوعات التصدير، في حين كانت حصة اليوان الصيني في نمو مضطرد.

الدولار العملة الصينية اليوان الصيني اليورو القطاع المصرفي الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

موجة شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

مقرها الرياض.. ولي العهد السعودي يعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه

بسبب موسكو.. الشرطة الأوكرانية تحاصر ديرا مقدسا استعدادا لطرد الراهبات

الإمارات تحدد موعد بدء الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية الوطني الاتحادي

فيضانات وسيول وصواعق تضرب تركيا.. وتحذير بالأصفر والبرتقالي من الأرصاد

أول مقابلة منذ وقف موسكو صفقة الحبوب.. أردوغان يصل سوتشي للقاء بوتين

اصطدام طائرتين على مدرج مطار فانكوفر في كندا.. صور

مناورات واسعة.. تحرك عسكري لـ الناتو قرب حدود بيلاروسيا

الثاني خلال أيام.. زلزال جديد يضرب بحر إيجة

ترشيحاتنا

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. تصريح قوي لمشيرة خطاب عن الزيادة السكانية |تفاصيل

عقوبة تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 704 طرب حشيش

3 أسلحة خارقة جديدة تدخل ميدان الحرب الأوكرانية

وجهة محتملة مفاجئة لـ أشرف بن شرقي.. تفاصيل

تربية الأبناء في الإسلام.. أحاديث نبوية تحث على ملاطفتهم وتقبيلهم

تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فنان قريب من العائلة يكشف مفاجأة| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت غريب.. كارولين سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة.. تعرف عليها

داخل الجيم.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بملابس رياضية

تايجر مكشوف.. رانيا يوسف تثير ضجة بأحدث ظهوره| شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ