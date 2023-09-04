3 محاور.. الكشف عن تكتيكات الجيش الأوكراني الجديدة في الهجوم المضاد

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الإثنين، إن الجيش الأوكراني يستخدم نهجا يعتمد على 3 محاور رئيسية في هجومة المضاد على القوات الروسية.

وأوضحت الصحيفة، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بإزالة الألغام، وتهاجم المراكز اللوجستية والقيادة، وتشن ضربات بطائرات بدون طيار على أراضي عميقة في روسيا".

ولفتت إلى أن الكمية الكبيرة من الشظايا والأجسام المعدنية الأخرى على الخطوط الأمامية تجعل أجهزة الكشف عن المعادن عديمة الفائدة.

وأضافت “فايننشال تايمز”، أنه “في الوقت نفسه، يقضي الجيش الأوكراني الكثير من الوقت في مهاجمة المراكز اللوجستية بسبب عدم سيطرته على السماء”.

وأشارت إلى أنه من خلال هجمات الطائرات بدون طيار على روسيا، تحاول كييف "خلق شعور بالتماثل" في القوى بين أطراف النزاع.