جنرال أمريكي سابق: جيشنا لا يعرف كيف يقاتل

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن شعبوية الإدارة الأمريكية أدت إلى إنشاء جيش أمريكي لا يعرف كيف يقاتل.

وكتب ماكجريجور، عبر منصة “إكس”: "تقوم الولايات المتحدة بإنشاء جيش لا يعرف كيف يقاتل. بالنسبة للعديد من الأمريكيين، فإن الانضمام إلى صفوف الجيش الحديث يعادل الانضمام في الوقت نفسه إلى أنتيفا، ولوبي المتحولين جنسيا ونقابة المعلمين”.

وأوضح المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، أنه “من الضروري مواجهة الحقائق”.

وشدد ماكجريجور على ضرورة وقف هذه الممارسة في صفوف القوات المسلحة الأمريكية.

وفي وقت سابق، ذكر ماكجريجور، أن الجيش الأمريكي يفقد قدراته وجاهزيته بسبب تعيين مرشحين غير مناسبين في مناصب عليا، ولا تتم مكافأة الجنود على نجاحهم في الخدمة، كما يعاني من قلة الانضباط أيضًا.