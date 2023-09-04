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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل موبايلات في 2023..وعلاقات حب بين البشر والروبوتات

أخبار التكنولوجيا//أفضل
أخبار التكنولوجيا//أفضل موبايلات في 2023..وعلاقات حب بين ال

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شبيه الـ iPhone.. احصل على موبايل شاومي بـ 5300 جنيه فقط

 

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون ألمانيا يبيع هاتف شاومي  Redmi 12 بخصم يقدر ب 40 يورو ليصل سعره بعد الخصم إلى 160 يورو (أي ما يعادل 5300 جنيه مصري).

 

انتهز الفرصة.. خصم 2700 جنيه على أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة

 

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون ألمانيا يبيع هاتف شاومي الأحدث للفئة المتوسطة Poco F5 بخصم يقدر ب 80 يورو (أي ما يعادل 2700 جنيه مصري تقريبا ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 400 يورو.

 

أفضل موبايلات في 2023

 

مع تطور صناعة الهواتف الذكية، أصبح من الصعب اختيار أفضل هاتف للشراء. ومع ذلك، هناك بعض الهواتف التي تبرز عن غيرها، وتتميز بأداء قوي وميزات متطورة.

 

علاقات حب بين البشر والروبوتات.. ظاهرة جديدة تثير التساؤلات

 

في عالمنا المعاصر الذي تتطور فيه التكنولوجيا بشكل متسارع، أصبح من الممكن الآن أن ينجذب البشر إلى الروبوتات، وأن تنشأ بينهما علاقات حب.

 

قبل مؤتمر Apple.. مميزات iOS 17 الجديد

 

أعلنت شركة آبل Apple رسميا عن مميزات iOS 17 آي أو إس 17 الجديدة القادمة لمستخدمي هواتف آيفون iPhone في وقت لاحق من العام الجاري 2023، وذلك خلال الكلمة الرئيسية في مؤتمرها للمطورين لهذا العام WWDC 2023، وتتضمن مميزات iOS 17 آي أو إس 17 الجديدة تحديثات على تجربة الاتصال وإجراء المكالمات عبر فيس تايم FaceTime والرسائل، بالإضافة إلى ميزة جديدة تسهل مشاركة بيانات الاتصال باسم NameDrop، إلى جانب تحسينات على لوحة المفاتيح توفر سرعة ودقة أكبر للكتابة، كما يوفر تحديث ىي أو إس 17 أيضا تطبيقا جديدا لليوميات باسم Journal. 

 

 

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أفضل موبايلات في 2023

انتهز الفرصة.. خصم 2700 جنيه على أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة

شبيه الـ iPhone.. احصل على موبايل شاومي بـ 5300 جنيه فقط

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