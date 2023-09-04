دمرنا كل شيء..اعتراف صادم من عضو بالبرلمان الأوروبي على حرب أوكرانيا

قال عضو البرلمان الأوروبي، ميك والاس، اليوم الإثنين، إن مليارات اليورو التي أنفقت على أوكرانيا أدت إلى تدميرها.

وكتب والاس، عبر منصة “إكس”: "يناقش الاتحاد الأوروبي الآن آلية مالية لإعادة إعمار أوكرانيا، ولكن إلى أي مدى من غير المنطقي أن نستمر في إرسال المليارات من المساعدات العسكرية إلى هذا الصراع، مما يؤدي إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الدمار والتسبب في خسائر في الأرواح؟.. لقد منعنا السلام وساهمنا في المزيد من الدمار”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات في أوكرانيا، إسقاط 17 طائرة مسيرة روسية في منطقة أوديسا، ما أسفر عن إصابات وأضرار بالبلدة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال حاكم منطقة أوديسا الجنوبية، أوليج كيبر، إن القوات الأوكرانية أسقطت 17 طائرة مسيرة روسية فوق أوديسا، مضيفًا أن الضربات تسببت في أضرار في منطقة على نهر الدانوب على الحدود مع رومانيا.

وكتب أوليج كيبر على تطبيق “تليجرام”: "أسقطت قوات الدفاع الجوي لدينا 17 طائرة بدون طيار".