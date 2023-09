35 ألف زائر لمشاهدة عروض أفلام القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

شهدت عروض أفلام القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من الجمهور، بإجمالي عدد زوار خلال فترة الإجازة الصيفية حوالي 35 ألف زائر.

وأوضحت القائم بأعمال مدير مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية هناء حسني- في بيان، اليوم /الاثنين/- أن العروض تتناول موضوعات علمية متنوعة تناسب مراحل عمرية مختلفة، حيث تم إنتاج أربعة أفلام ناطقة باللغتين العربية والإنجليزية؛ وهي: "سماء الإسكندرية، الإسكندرية مهد علم الفلك، المهمة، وعقل مضيء".

وأضافت أن القبة السماوية تستعد لإنتاج فيلم جديد بعنوان "?Who is the King"، والذي سيُضاف إلى عروضها خلال عام 2023.

وأشارت إلى أن أفلام القبة السماوية تشارك في العديد من المؤتمرات العالمية، وقد حصدت مؤخرًا أربع جوائز خلال مشاركتها في المهرجان الدولي السادس لأفلام القباب الفلكية برعاية الاتحاد الدولي للقباب الفلكية والرابطة الأسيوية للقباب الفلكية؛ والذي أقيم في قبة (فالنتينا تريشكوفا) الفلكية بمدينة ياروسلافل الروسية، في الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2023.