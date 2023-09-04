طائرات مسيرة وصوت رصاص.. مشاهد من اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين.. فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي، حيث اقتحم مخيم ومدينة جنين.

وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي انسحب من جنين بعد تنفيذ عملية عسكرية لمدة ساعة داخل المخيم.

وتابع التقرير أن بداية عملية الاقتحام كانت بدوي صافرات الإنذار داخل المخيم وفي أعقاب ذلك تم اكتشاف قوة عسكرية إسرائيلية تقتحم المخيم ومعها عشرات الآليات العسكرية .

وأكمل التقرير أن الجيش الإسرائيلي فجر أهدافا بالطائرات المسيرة، كما سمعت أصوات اشتباكات مسلحة وانفجار عبوات محلية الصنع.

ولفت التقرير إلى أن اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين أسفر عن إصابة 5 فلسطينيين واعتقال 3 آخرين.