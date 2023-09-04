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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طائرات مسيرة وصوت رصاص.. مشاهد من اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين.. فيديو

اقتحام الجيش الإسرائيلي
اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي، حيث اقتحم مخيم ومدينة جنين.

إعلان مهم من الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام جنين

قناة عبرية تكشف هدف العملية العسكرية على مدينة ومخيم جنين

وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي انسحب من جنين بعد تنفيذ عملية عسكرية لمدة ساعة داخل المخيم.

 

وتابع التقرير أن بداية عملية الاقتحام كانت بدوي صافرات الإنذار داخل المخيم  وفي أعقاب ذلك تم اكتشاف قوة عسكرية إسرائيلية تقتحم المخيم ومعها عشرات الآليات العسكرية .

 

وأكمل التقرير أن الجيش الإسرائيلي فجر أهدافا بالطائرات المسيرة، كما سمعت أصوات اشتباكات مسلحة وانفجار عبوات محلية الصنع.

 

ولفت التقرير إلى أن اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين أسفر عن إصابة 5 فلسطينيين واعتقال 3 آخرين.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل جنين اخبار التوك شو فلسطين

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