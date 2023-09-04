عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل لجنة الدفاع بالشيوخ: جميع الأحزاب تعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ في الجلسة التحضيرية للنسخه الثالثة لملتقى الاحزاب السياسية المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل بمحافظة الشرقية ويضم أيضا محافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية الدقهلية و السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأكد اللواء طارق نصير، أن الاجتماع ناقش عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بالتنسيق بين الأحزاب السياسية وفي مقدمتها الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة باعتبار أن حزب حماه الوطن أول حزب سياسي يؤيد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الدور السياسي للاحزاب والأجندة التشريعية لكل حزب خلال المرحلة القادمة.

وثمن نصير جهود جميع الأحزاب الشريكة والتي تعمل من أجل إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو وسيلة والعمل معا بروح الفريق الواحد.

الاحزاب الأحزاب السياسية حزب حماة الوطن الرئيس السيسي جنوب سيناء الأمن القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

موجة شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

اللواء أحمد العوضي: رؤية الرئيس السيسي عبرت بالوطن وسط عالم يموج بالأزمات

بعد تصديق السيسي .. 5 تسهيلات منحها القانون للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي

ترشيحاتنا

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. تصريح قوي لمشيرة خطاب عن الزيادة السكانية |تفاصيل

عقوبة تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 704 طرب حشيش

3 أسلحة خارقة جديدة تدخل ميدان الحرب الأوكرانية

وجهة محتملة مفاجئة لـ أشرف بن شرقي.. تفاصيل

تربية الأبناء في الإسلام.. أحاديث نبوية تحث على ملاطفتهم وتقبيلهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت غريب.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة.. تعرف عليها

داخل الجيم.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بملابس رياضية

تايجر مكشوف.. رانيا يوسف تثير ضجة بأحدث ظهوره| شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ