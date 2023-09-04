وكيل لجنة الدفاع بالشيوخ: جميع الأحزاب تعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ في الجلسة التحضيرية للنسخه الثالثة لملتقى الاحزاب السياسية المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل بمحافظة الشرقية ويضم أيضا محافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية الدقهلية و السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأكد اللواء طارق نصير، أن الاجتماع ناقش عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بالتنسيق بين الأحزاب السياسية وفي مقدمتها الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة باعتبار أن حزب حماه الوطن أول حزب سياسي يؤيد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الدور السياسي للاحزاب والأجندة التشريعية لكل حزب خلال المرحلة القادمة.

وثمن نصير جهود جميع الأحزاب الشريكة والتي تعمل من أجل إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو وسيلة والعمل معا بروح الفريق الواحد.