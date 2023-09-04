استطلاع مثير يحبط الرئيس الأمريكي.. وبايدن يدافع عن نفسه |وينتقد ترامب

يكافح الرئيس الأمريكي جو بايدن لإقناع الناخبين الأمريكيين فيما يتعلق الأمر بسجله الاقتصادي، ومحاولة إقناعهم بنجاحه فيما يخص خطط إداراته، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية .

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس، أن 37% من الناخبين المسجلين يوافقون "إلى حد ما" أو "بقوة" على "تعامل" بايدن مع الاقتصاد.

وقالت أغلبية من نفس المجموعة، بنسبة 59%، إنهم لا يوافقون على نهج الرئيس تجاه الاقتصاد.

وعلى الرغم من الانتقادات ، فقد روج الرئيس لخطته الاقتصادية.

وفي يوم الجمعة، عند مناقشة تقرير الوظائف لشهر أغسطس، قال بايدن، إن الولايات المتحدة "تمر الآن بواحدة من أقوى فترات خلق الوظائف في تاريخنا".

وقال بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض: " كانت أمريكا تفقد الوظائف.في الواقع، كان سلفي واحدًا (ترامب) من رئيسين فقط في التاريخ دخلا رئاستهما وغادرها بوظائف أقل مما كانت عليه قبل ذلك ".

وأظهرت نتائج أخرى في الاستطلاع أن لدى الناخبين أيضًا رأيًا سيئًا بشأن "تعامل" الرئيس مع "التضخم وارتفاع التكاليف". وقال 63% من المشاركين إنهم لا يوافقون "إلى حد ما" أو "بشدة" على سجل بايدن فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار.

شمل الاستطلاع الأكبر الذي أجرته وول ستريت جورنال 1500 ناخب مسجل، لكن النتائج المذكورة أعلاه جاءت من 750 ناخبًا، بهامش خطأ قدره 3.6 بالمائة.