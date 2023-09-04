بسبب "ضباب المجهول".. أمريكا تحذر أوكرانيا من كارثة

قالت مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية، إن القوات المسلحة الأوكرانية تخاطر بإيذاء نفسها والسكان المدنيين باستخدامها الذخائر العنقودية التي أرسلها الغرب.

وأوضحت المجلة، أنه “بما أنه تم توفير هذه الأسلحة لعدد من وحدات المدفعية، فلا يزال هناك خطر من استخدامها غير المصرح به أو عن طريق الخطأ فيما يسمى بـ”ضباب المجهول”.

وأضافت: “ضباب عدم اليقين أو ضباب الحرب هو مصطلح يشير إلى عدم وجود معلومات موثوقة حول الوضع في ساحة المعركة”.

وأشارت إلى أن الذخائر العنقودية لا يمكن الاعتماد عليها على الإطلاق بسبب ارتفاع معدل الفشل والعيوب، ومع انتشارها الواسع، فإنها يمكن أن تشكل تهديدًا للسكان المحليين لسنوات عديدة.