مسابقة للابتكار في قطاع النباتات الطبية والعطرية.. تفاصيل

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) مصر، عن مسابقة للابتكار في قطاع النباتات الطبية والعطرية، بهدف دعم وتشجيع العاملين في القطاع على تقديم حلول مبتكرة للنهوض بالقطاع ولتحسين المنتج المصري أثناء مراحل الزراعة والإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأفاد بيان للوكالة، على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، اليوم /الاثنين/، بأن المسابقة تضم عشر فئات مختلفة لخدمة قطاع النباتات الطبية والعطرية، مشيرا إلى أنه تقرر أن يكون أخر موعد لتسليم الاستمارات والمستندات والعينات يوم الخميس المقبل ،لافتا إلى أن هذه المسابقة تأتي ضمن الأنشطة الخاصة بمهرجان النباتات الطبية والعطرية الثاني، الذي سيقام في محافظة الفيوم يومي 21 و22 سبتمبر الجاري.

ويتم تنظيم المهرجان من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) مصر، بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة الفيوم، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وشركة (كونسبت).