طائرة بدون طيار.. هجوم على مركز شرطة في ميانمار وجماعة مقاومة تعلن مسئوليتها

أفادت التقارير بأن هجومًا بطائرة بدون طيار على شرطة الحدود الميانمارية أسفر عن 5 ضحايا، وأعلنت جماعة مقاومة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان من بين الضحايا الخمسة مسؤولان على الأقل، من بينهم ضابط كبير بالجيش ومدير منطقة، حسبما أفاد أعضاء في فريقي إنقاذ للطوارئ وتقارير إعلامية، اليوم الاثنين.

يُعتقد أن الهجوم، الذي نُفذ مساء الأحد على مرحلتين، هو القصف الجوي الأكثر دموية الذي يستهدف مسؤولين أمنيين وإداريين رفيعي المستوى منذ انطلاق المقاومة المسلحة قبل أكثر من عامين ضد الجيش الذي استولى على السلطة في فبراير 2021 من الحكومة المنتخبة برئاسة أونغ سان سو تشي.

قوبلت عملية الاستيلاء باحتجاجات سلمية على مستوى البلاد، ولكن بعد أن قامت قوات الأمن بقمعها بالقوة المميتة، تم تشكيل العديد من جماعات المقاومة المسلحة المحلية وتنظيمها بشكل فضفاض فيما يسمى قوات الدفاع الشعبية، وهو الجناح المسلح لحكومة الوحدة الوطنية في ميانمار، والتي تعتبر نفسها الهيئة الإدارية الشرعية للبلاد.

تحالفت قوات الدفاع الشعبي مع جماعات حرب العصابات العرقية الكبرى في المناطق الحدودية التي تشن صراعا مسلحا ضد الجيش منذ عقود سعيا لمزيد من الحكم الذاتي.

أعلنت الأجنحة الفيدرالية، وهي جماعة مقاومة تشن حرب الطائرات بدون طيار بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبية وحلفائها المنتمين إلى جماعات كارين المسلحة، مسؤوليتها عن هجوم يوم الأحد في بيان نشر يوم الاثنين على صفحتهم على فيسبوك. قالت الجماعة أيضاً إنها علمت بمقتل خمسة أشخاص، بينهم قائد الكتيبة.

قال اثنان من عمال الإنقاذ، تحدثا للأسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما يخشيان الاعتقال لكشفهما عن الحادث، إن كولونيل أونغ كياو مين، القائد المؤقت للكتيبة المتمركزة في بلدة مياوادي، وضابط شرطة المرور توفيا يوم الأحد في المستشفى بعد الهجوم.

أضافوا أن مدير منطقة مياوادي سوي تينت ومساعده تون تون نيين وأحد الموظفين لقوا حتفهم على الفور عندما أسقطت طائرات بدون طيار قنبلتين بينما كانوا يتفقدون الأضرار الناجمة عن هجوم بطائرة بدون طيار قبل حوالي ساعة. يقع مجمع مكتب شرطة المنطقة في وسط مدينة مياوادي، وهو مركز تجاري رئيسي في ولاية كايين بجنوب شرق البلاد على الحدود مع تايلاند.

وأكدوا أن 10 مسؤولين أمنيين وإداريين يتلقون العلاج في مستشفيات البلدات والمستشفيات العسكرية في مياوادي، بينما تم إرسال أربعة آخرين من بينهم رئيس مكتب شرطة المنطقة إلى مستشفى خاص في ماي سوت، عبر الحدود في تايلاند، والذي يتمتع بحالة طبية أفضل.

أصبحت الطائرات بدون طيار حاسمة بالنسبة لقوات المقاومة، التي يفوقها الجيش في العدد والعتاد، والذي نفذ غارات جوية دون أي عوائق.